Франция, прикрываясь российской агрессией, укрепляет обороноспособность

"Мы не можем во имя вызовов в плане обороны полностью забывать все остальные. Франция не сможет защититься, с одной стороны, если у нее не будет обороны, но и если она не будет сильной. А эта сила во всех отраслях, которые мы не можем оставить в стороне, например, образование. Мы не можем быть сильной нацией, если новые поколения не обучены так, как следует. Обучены ли они сегодня так? Нет".