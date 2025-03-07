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Франция, прикрываясь российской агрессией, укрепляет обороноспособность
Франция, прикрываясь российской агрессией, пытается застолбить себе место нового европейского лидера. Там активно принялись за обороноспособность, чтобы собственным примером доказать важность перехода на военные рельсы.
Впрочем, пока решить этот вопрос не удается. Собственных средств в условиях бюджетного дефицита у страны не хватает, а потому ряд политиков предлагает выпустить национальный заем для финансирования расходов на оборону.
Однако, по словам одного из инициаторов премьера Байру, перевооружение Франции не должно проходить в ущерб другим отраслям.
Франсуа Байру, премьер-министр Франции:
"Мы не можем во имя вызовов в плане обороны полностью забывать все остальные. Франция не сможет защититься, с одной стороны, если у нее не будет обороны, но и если она не будет сильной. А эта сила во всех отраслях, которые мы не можем оставить в стороне, например, образование. Мы не можем быть сильной нацией, если новые поколения не обучены так, как следует. Обучены ли они сегодня так? Нет".
По мнению политика, в стране и без обороны сейчас хватает проблем. Среди них в том числе иммиграция и деиндустриализация,. А потому обращение за деньгами собственных граждан - вопрос крайне чувствительный.