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Франция удвоит оборонный бюджет к 2027 году
Франция намерена удвоить оборонный бюджет, об этом 13 июля объявил президент Эммануэль Макрон. Причем сделать это правительство собирается якобы не прибегая к заимствованиям: на 3,5 млрд увеличат расходы в следующем году, еще на три - в 2027-м.
Интересна тема с заимствованиями. Тут возникает вопрос с очевидным на него ответом: если не брать в долг, то остается лишь увеличивать бюджетный дефицит, который у Франции превышает 5 %. Возможно и сокращение социальных расходов. Опыт подсказывает, что выбран будет именно этот вариант.
А Германия корректирует и смягчает свои недавние заявления о готовности вооружать Украину. Министр обороны Писториус отверг возможность передачи Киеву ракет "Таурус" - еще накануне об этом говорилось как о деле почти решенном. Кроме того, было сообщено, что у бундесвера осталось всего 6 систем ПВО "Пэтриот" - соответственно, вопреки недавним обещаниям, передача этих систем Киеву очевидно невозможна. Берлин допускал возможность покупки "Пэтриотов" для Украины, однако они сейчас в дефиците.