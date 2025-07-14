Франция удвоит оборонный бюджет к 2027 году

Франция намерена удвоить оборонный бюджет, об этом 13 июля объявил президент Эммануэль Макрон. Причем сделать это правительство собирается якобы не прибегая к заимствованиям: на 3,5 млрд увеличат расходы в следующем году, еще на три - в 2027-м.

Интересна тема с заимствованиями. Тут возникает вопрос с очевидным на него ответом: если не брать в долг, то остается лишь увеличивать бюджетный дефицит, который у Франции превышает 5 %. Возможно и сокращение социальных расходов. Опыт подсказывает, что выбран будет именно этот вариант.