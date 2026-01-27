Франция запретит чиновникам использовать американские сервисы для видеоконференций

Париж вводит запрет на использование американских видеоплатформ для чиновников. Вместо этого госслужащих обяжут применять французскую программу Visio.

Национальное управление цифровых технологий будет контролировать соблюдение перехода и в ближайшие месяцы может заблокировать трафик других видеосервисов через государственную интернет-сеть.

Как отмечает Politico, решение отказаться от американских платформ будет принято из-за роста обеспокоенности в Европе глубокой зависимостью от американских компаний.