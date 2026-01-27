3.75 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
Франция запретит чиновникам использовать американские сервисы для видеоконференций
Автор:Редакция news.by
Париж вводит запрет на использование американских видеоплатформ для чиновников. Вместо этого госслужащих обяжут применять французскую программу Visio.
Национальное управление цифровых технологий будет контролировать соблюдение перехода и в ближайшие месяцы может заблокировать трафик других видеосервисов через государственную интернет-сеть.
Как отмечает Politico, решение отказаться от американских платформ будет принято из-за роста обеспокоенности в Европе глубокой зависимостью от американских компаний.
Летом 2025 года Франция уже обязала чиновников отказаться от WhatsApp и Telegram и использовать вместо них Tchap - сервис обмена мгновенными сообщениями, разработанный исключительно для госслужащих.