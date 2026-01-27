Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Франция запретит чиновникам использовать американские сервисы для видеоконференций

Париж вводит запрет на использование американских видеоплатформ для чиновников. Вместо этого госслужащих обяжут применять французскую программу Visio.

Национальное управление цифровых технологий будет контролировать соблюдение перехода и в ближайшие месяцы может заблокировать трафик других видеосервисов через государственную интернет-сеть.

Как отмечает Politico, решение отказаться от американских платформ будет принято из-за роста обеспокоенности в Европе глубокой зависимостью от американских компаний.

Летом 2025 года Франция уже обязала чиновников отказаться от WhatsApp и Telegram и использовать вместо них Tchap - сервис обмена мгновенными сообщениями, разработанный исключительно для госслужащих.

