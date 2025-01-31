Франция завершила вывод войск из Чада

Франция официально передала ВС Чада военную базу Аджи Коссеи в Нджамене, таким образом завершив вывод своего контингента из этой страны, пишет ТАСС со ссылкой на портал Tchadinfos.

Ранее французские солдаты покинули базы в Файя-Ларжо и Абеше.

29 ноября 2024 года Чад объявил о прекращении действия оборонного соглашения с Францией и 20 декабря потребовал вывести всех военных с территории страны до 31 января 2025 года. Последнее время в Чаде насчитывалось около 1 тыс. человек личного состава Вооруженных сил Франции, размещенных на трех базах - в столице Нджамене, в Файя-Ларжо и Абеше.

Властей Чада, как и других бывших колоний Франции в Западной Африке, откуда французских военнослужащих попросили ретироваться, Мали и Нигера, не устраивал тот факт, что Париж не столько помогал обеспечивать безопасность, сколько стремился сохранить свои позиции в регионе.

По словам премьер-министра Чада Алламая Халины, решение Нджамены покончить с военным сотрудничеством с Францией - "смелое и патриотичное", народ давно ждал его.

Большинство комментаторов расценивают изгнание французских военных последовательно из Мали, Нигера и Чада как стратегическое поражение Парижа. По мнению журнала Le Point, уход Франции из региона "символизирует ее упадок" и объясняется "ошибками внешней политики и потерей средств влияния".