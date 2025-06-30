Французские манифестанты потребовали прекращения поставок оружия Киеву

В Париже прошла массовая акция протеста сторонников мира в Украине. Участники требовали от правительства прекращения поставок оружия Киеву, а также выхода Франции из НАТО и отставки Эммануэля Макрона.

Манифестация вышла по-французски шумной и красочной. Конфликтов с полицией удалось избежать, хотя не обошлось без задержаний.

Организатором акции стала партия "Патриоты", которая придерживается евроскептической идеологии и требует тратить деньги не на зарубежные войны, а на решение собственных проблем Франции.