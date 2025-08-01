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Французские тюрьмы трещат по швам
Автор:Редакция news.by
Число заключенных во французских тюрьмах приблизилось к рекордному значению. За решеткой в стране содержатся без малого 85 тысяч человек. При этом количество мест в тюрьмах составляет 62,5 тысячи. Таким образом уровень загруженности уголовно-исполнительной системы Франции достиг отметки в 136 %.
Помимо постоянной перенаселенности, французские тюрьмы столкнулись с проблемой ветхости зданий. Европейский суд по правам человека неоднократно осуждал Париж за неудовлетворительные условия содержания заключенных.