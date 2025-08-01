Французские тюрьмы трещат по швам

Число заключенных во французских тюрьмах приблизилось к рекордному значению. За решеткой в стране содержатся без малого 85 тысяч человек. При этом количество мест в тюрьмах составляет 62,5 тысячи. Таким образом уровень загруженности уголовно-исполнительной системы Франции достиг отметки в 136 %.