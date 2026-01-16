3.71 BYN
ФРГ обвиняет в атаке на "Северные потоки" иностранное государство
Суд Германии де-факто признал Украину виновницей подрыва газопроводов "Северный поток". Как пишет Der Spiegel, изучался вопрос: является ли трубопровод легитимной военной целью? Вердикт - нет, не является.
Суд признал, что "Северные потоки" взорваны по инициативе иностранного государства: очевидно, речь об Украине, поскольку гражданин именно этой страны сейчас под стражей в Германии в связи с делом.
Примечателен и тот факт, что виновником теракта признано именно государство: до сих пор немцы говорили о едва ли не частной инициативе украинских отставных военных. Решение Федерального суда может существенно повлиять на взаимоотношения Берлина и Киева. При этом именно Германия сегодня - один из главных спонсоров ВСУ.
Две нитки газопровода, которые тянулись из России в Германию, повреждены глубоководным взрывом в сентябре 2022 года.