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ФРГ ощутила потребность в ядерном щите

Канцлер Фридрих Мерц с сожалением признал, что Германия не может иметь собственного ядерного оружия, а организация для ФРГ "французского зонтика" займет десятилетия.  Дискуссия о прямом доступе к атомному оружию  разгорается в стране  с новой силой. Как говорят эксперты, ФРГ ощутила острую потребность в ядерном щите. А по всем канонам собственный ядерный щит -- это возможность обладать своим арсеналом. Пока Германия, по словам Мерца, готова обсуждать создание европейского ядерного щита, но нацелена и на сохранения партнерства с США. Напомним, в марте в своем обращении к нации Макрон призвал усилить оборону Европы и допустил распространение французской программы ядерного сдерживания на Германию. Тогда слова Макрона прокомментировал Дональд Трамп. Он подчеркнул, что "было бы гораздо лучше,  если бы  вопрос ядерного оружия не пришлось бы  обсуждать".

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