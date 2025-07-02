ФРГ ощутила потребность в ядерном щите

Канцлер Фридрих Мерц с сожалением признал, что Германия не может иметь собственного ядерного оружия, а организация для ФРГ "французского зонтика" займет десятилетия. Дискуссия о прямом доступе к атомному оружию разгорается в стране с новой силой. Как говорят эксперты, ФРГ ощутила острую потребность в ядерном щите. А по всем канонам собственный ядерный щит -- это возможность обладать своим арсеналом. Пока Германия, по словам Мерца, готова обсуждать создание европейского ядерного щита, но нацелена и на сохранения партнерства с США. Напомним, в марте в своем обращении к нации Макрон призвал усилить оборону Европы и допустил распространение французской программы ядерного сдерживания на Германию. Тогда слова Макрона прокомментировал Дональд Трамп. Он подчеркнул, что "было бы гораздо лучше, если бы вопрос ядерного оружия не пришлось бы обсуждать".