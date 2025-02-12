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ФРГ выталкивает мигрантов на территорию Польши

Польша обнаружила, что немецкая полиция подвозит мигрантов к границе и выпихивает их на сопредельную сторону.

Инцидент зафиксировали видеокамеры: участники истории были в защитных комбинезонах, видимо, чтобы скрыть лица. Мигранта вывели из машины и вытолкали на польскую сторону.

Меж тем Германия на днях еще на полгода продлила режим пограничного контроля: на въезде из Польши образовались многочасовые очереди автомобилей. Это серьезно омрачило отношения, а хулиганское, с нарушением юридических норм выдворение мигрантов чревато громким межгосударственным скандалом.

О том, что сами поляки регулярно точно так же выталкивают беженцев на белорусскую территорию, не упоминается.

ГерманияПольшамигранты