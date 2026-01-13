Фридрих Мерц предрек скорый конец власти в Тегеране на фоне протестов

Ситуация вокруг Ирана накаляется, а извне уже ставят "диагнозы". Канцлер Германии предрек скорый конец власти в Тегеране, так как, по его словам, режим держится лишь на насилии.

Фридрих Мерц заявил, что наблюдает "последние дни" иранского правительства, подавляющего протесты. Он назвал репрессии признаком слабости и призвал власти защищать народ, а не угрожать ему. Также Мерц сообщил о работе над санкциями ЕС.