ФСБ: предотвращен вывоз в Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17

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Федеральная служба безопасности РФ предотвратила контрабандный вывоз на территорию Украины комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17. Вывезти их за пределы страны пытались шестеро граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ выявлена и пресечена противоправная деятельность международной группы лиц, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе в Украину, авиационно-технического имущества, - сообщили в ЦОС. - Установлено, что в ее состав входили шесть участников из числа граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Координацию их деятельности осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом".

По оценке специалистов, ориентировочная стоимость указанных комплектующих составляет более 400 млн рублей, они позволяют восстановить летную годность не менее четырех вертолетов.

"В целях реализации преступного умысла члены группы по заказу представителей иностранных организаций через ряд подконтрольных коммерческих структур приобретали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний, осуществляли хранение и незаконное перемещение через государственную границу новых комплектующих к вертолетам российского производства Ми-8 и Ми-17", - отметили в ЦОС.