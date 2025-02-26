ФСБ предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

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Федеральная служба безопасности предотвратила в Москве теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

За подготовку теракта задержали и арестовали россиянина и гражданина Украины. Сообщается, что они были завербованы Главным управлением разведки Минобороны Украины через Telegram. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств, в рамках которого они арестованы.

В Федеральной службе безопасности отметили, что у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными установочными данными.