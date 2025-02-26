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ФСБ предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
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Федеральная служба безопасности предотвратила в Москве теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
За подготовку теракта задержали и арестовали россиянина и гражданина Украины. Сообщается, что они были завербованы Главным управлением разведки Минобороны Украины через Telegram. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств, в рамках которого они арестованы.
В Федеральной службе безопасности отметили, что у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными установочными данными.
Фигуранты признались, что в середине прошлого года были завербованы сотрудником военной разведки Украины для подготовки физического устранения митрополита Тихона. В декабре через тайник им передали самодельное взрывное устройство. Фигуранты планировали устранить митрополита, когда он находился в Москве. После этого они собирались покинуть Россию, используя поддельные паспорта, которые получили от спецслужб Украины.