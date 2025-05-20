ФСБ России пресечена деятельность двух транзитных каналов, занимавшихся поставками кокаина в ЕС

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7635fdf-9982-4610-9d23-d2491ad4a8bf/conversions/2cf797ee-47b4-42df-bca2-fe6b7ca73f9d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7635fdf-9982-4610-9d23-d2491ad4a8bf/conversions/2cf797ee-47b4-42df-bca2-fe6b7ca73f9d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7635fdf-9982-4610-9d23-d2491ad4a8bf/conversions/2cf797ee-47b4-42df-bca2-fe6b7ca73f9d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7635fdf-9982-4610-9d23-d2491ad4a8bf/conversions/2cf797ee-47b4-42df-bca2-fe6b7ca73f9d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ раскрыла два транзитных канала поставок кокаина через территорию России в страны Евросоюза.

Изъято более 1,8 т наркотиков на 6 млрд российских рублей (74,7 млн долларов). Один из задержанных является гражданином Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"В марте 2025 года в результате контроля за прибывшими в Россию иностранцами задокументирована причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника, получившего в 2022 году российское гражданство", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ЦОС, в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России в государства ЕС особо крупную партию кокаина, ранее незаконно доставленную на российскую территорию из Латинской Америки. При перевозке наркотических средств курьеры задержаны с поличным, из незаконного оборота у них изъято 1110 кг запрещенных веществ.

Отмечается, что в апреле 2025 года аналогичную операцию в России планировали совершить двое граждан одного из государств Южной Америки. Прибыв в страну, они готовили к отправке в Европу партию кокаина массой 725 кг. Наркодельцы задержаны. Оптовая стоимость изъятых наркотиков составила не менее 6 млрд российских рублей (74,7 млн долларов).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что фактические хозяева изъятых наркотиков планировали реализацию части запрещенных веществ в России.