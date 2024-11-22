ФСБ России пресекла попытку Киева отравить работников предприятия под Ярославлем

ФСБ России предотвратила теракт, организованный украинскими спецслужбами, который предусматривал отравление сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"ФСБ предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области", - заявили в ЦОС.

Подозреваемый гражданин России, которого курировали с территории Украины через зарубежные интернет-мессенджеры, был задержан. Отмечается, что он извлек из тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия.

В ФСБ указали на то, что это не первый случай использования отравляющих веществ украинскими спецслужбами. В октябре 2023 года был задержан агент Службы безопасности Украины, который передал отравленные напитки и кондитерские изделия на празднование юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО им. П.С. Кутахова. В феврале 2024 года были задержаны четверо граждан России, завербованных Главным управлением разведки Минобороны Украины, которые планировали отравить продукты, предназначенные для гуманитарной помощи российским военнослужащим в зоне СВО. Задержанным инкриминирована причастность к подготовке терактов.