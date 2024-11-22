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ФСБ России пресекла попытку Киева отравить работников предприятия под Ярославлем

ФСБ России пресекла попытку Киева отравить работников предприятия под Ярославлем

ФСБ России предотвратила теракт, организованный украинскими спецслужбами, который предусматривал отравление сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"ФСБ предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области", - заявили в ЦОС.

Подозреваемый гражданин России, которого курировали с территории Украины через зарубежные интернет-мессенджеры, был задержан. Отмечается, что он извлек из тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия.

В ФСБ указали на то, что это не первый случай использования отравляющих веществ украинскими спецслужбами. В октябре 2023 года был задержан агент Службы безопасности Украины, который передал отравленные напитки и кондитерские изделия на празднование юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО им. П.С. Кутахова. В феврале 2024 года были задержаны четверо граждан России, завербованных Главным управлением разведки Минобороны Украины, которые планировали отравить продукты, предназначенные для гуманитарной помощи российским военнослужащим в зоне СВО. Задержанным инкриминирована причастность к подготовке терактов.

Фото: © Sputnik / ФСБ России

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