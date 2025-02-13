ФСБ России пресекла попытку теракта на железнодорожном вокзале в Пскове

По указанию находящегося за рубежом эмиссара они намеревались взорвать здание вокзала, а затем выехать в одну из стран Ближнего Востока. Готовясь к теракту, члены ячейки провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. При задержании экстремисты оказали вооруженное сопротивление и нейтрализованы ответным огнем.