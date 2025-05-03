ФСБ России рассекретила данные о потоплении Англией немецких судов с военнопленными в 1945 году

Тайные страницы истории Второй мировой - ФСБ России опубликовала архивные данные о трагических событиях 3 мая 1945 года в Любекской бухте Балтийского моря.



Тогда самолеты ВВС Великобритании атаковали три немецких судна, перевозившие в Норвегию узников нацистских концлагерей. Корабли были разбомблены, а тех, кто пытался спастись, британские катера расстреливали в воде.



Согласно документам, трагедия унесла жизни от 7 до 12 тыс. человек, выжить удалось лишь около 300. Большую часть жертв составили советские военнопленные.