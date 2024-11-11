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ФСБ задержала в Екатеринбурге четверых несовершеннолетних, планировавших теракты в городе
Четыре гражданина планировали совершить теракт с использованием СВУ в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. Их задержала ФСБ, пишет РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны четверо граждан России, 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в городе Екатеринбурге", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области.
Отмечается, что у них изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.
ФСБ добавила, что в рамках возбужденного СУ СК России по Свердловской области уголовного дела по части 1 статье 30, части 2 статье 205 ("Приготовление к террористическому акту"), части 3 статье 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), части 2 статье 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств") осуществляется сбор доказательств преступной деятельности задержанных.
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