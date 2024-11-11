ФСБ задержала в Екатеринбурге четверых несовершеннолетних, планировавших теракты в городе

Четыре гражданина планировали совершить теракт с использованием СВУ в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. Их задержала ФСБ, пишет РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны четверо граждан России, 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в городе Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области.

Отмечается, что у них изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.