FT предупредила о новой фазе энергетического кризиса в мире

Мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу в преддверии лета и ожидаемого роста спроса на кондиционеры и туристические поездки, поскольку уже почти 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты национальных экономик, пишет издание Financial Times.

"В настоящее время почти 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик, поскольку мир вступает в новую, более опасную фазу энергетического кризиса, вызванного войной (США и Израиля - ред.) с Ираном... Рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизельного топлива и авиационного топлива", - пишет издание.

Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл заявил, что его команда сейчас изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent взлетит до 180 долларов за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран.