G7 подготовила проект заявления по Ирану и Израилю, Трамп его не подписал

Лидеры Группы семи (G7, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) подготовили проект совместного заявления по ирано-израильскому конфликту, но президент США Дональд Трамп его не подписал. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, лидеры "семерки" в этом проекте заявления должны были призвать стороны к деэскалации. В нем также отмечается, что Израиль имеет право на самооборону.

Кроме того, был подготовлен проект совместного заявления по защите поставок критических минералов и поддержке национальных экономик. Однако, по данным Reuters, Трамп отказался подписывать и этот документ.

Лидеры стран Группы семи проводят с 15 по 17 июня саммит в районе Кананаскис. Ранее сообщалось, что, скорее всего, итогового совместного заявления лидеров не будет, но могут быть отдельные заявления по каким-либо темам.