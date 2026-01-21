3.72 BYN
"Гарри" атакует побережье: Италия вводит ЧП на Сицилии из-за разрушительного циклона
Автор:Редакция news.by
Чрезвычайное положение в Италии: циклон Гарри обрушил на Сицилию морские волны высотой до 10 м. Восточное побережье терпит разрушения. Сотни местных жителей эвакуированы.
В ряде муниципалитетов пострадали набережные, школы, общественные здания и инфраструктура. Зафиксированы обрушения проходов, подтопления и повреждения крыш.
Местные власти обратились к президенту Италии с призывом немедленно предоставить дополнительные ресурсы для ликвидации последствий стихии.