"Гарри" атакует побережье: Италия вводит ЧП на Сицилии из-за разрушительного циклона

Чрезвычайное положение в Италии: циклон Гарри обрушил на Сицилию морские волны высотой до 10 м. Восточное побережье терпит разрушения. Сотни местных жителей эвакуированы.

В ряде муниципалитетов пострадали набережные, школы, общественные здания и инфраструктура. Зафиксированы обрушения проходов, подтопления и повреждения крыш.