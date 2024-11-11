ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаТехнологииПроисшествияРегионыКультураЗдоровьеСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Газпром прекратит поставки газа в Молдову с 1 января. В чем причина?

Газпром прекращает поставки газа для нужд Молдовы уже 1 января.

Причиной компания называет неурегулированный вопрос об оплате: к настоящему моменту у Кишинева накопился долг в 700 млн долларов, при этом молдавские власти признают из них лишь 10 млн.

У Приднестровья запасов для обеспечения своих нужд хватит до марта. Ситуация в остальной части Молдовы гораздо сложнее: здесь получают электричество с Приднестровской ГРЭС, и эти поставки наверняка будут остановлены в первых числах января.

Оппозиция в Кишиневе требует собрать экстренное заседание парламента, на котором планируется заслушать отчет правительства с объяснением, почему кризис стал возможен и как из него планируют выпутываться?

Пока проблема выглядит неразрешимой: ни Румыния, ни тем более Украина не могут обеспечить Молдове необходимые электричество и газ.

МолдовагазГазпром

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все