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Газпром прекратит поставки газа в Молдову с 1 января. В чем причина?
Газпром прекращает поставки газа для нужд Молдовы уже 1 января.
Причиной компания называет неурегулированный вопрос об оплате: к настоящему моменту у Кишинева накопился долг в 700 млн долларов, при этом молдавские власти признают из них лишь 10 млн.
У Приднестровья запасов для обеспечения своих нужд хватит до марта. Ситуация в остальной части Молдовы гораздо сложнее: здесь получают электричество с Приднестровской ГРЭС, и эти поставки наверняка будут остановлены в первых числах января.
Оппозиция в Кишиневе требует собрать экстренное заседание парламента, на котором планируется заслушать отчет правительства с объяснением, почему кризис стал возможен и как из него планируют выпутываться?
Пока проблема выглядит неразрешимой: ни Румыния, ни тем более Украина не могут обеспечить Молдове необходимые электричество и газ.
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