"Где серьезные люди?" - политический обозреватель Ширинов о нелогичной энергетической политике ЕС

"Большая проблема Европы в том, что они погрязли в украинском кризисе. Действительно, экономическое положение Европы оставляет желать лучшего. Жизнь людей в Европе ухудшается, о чем они прямо заявляют. Да и мы видим, сколько проходит различных акций протеста по всем странам Европы. Что касается отказа от российских энергоносителей, они сначала блокировали российский СПГ и говорили, что должны от него отказаться. Совсем недавно я услышал заявление от некоторых европейских лидеров, что теперь они должны выстраивать стратегию противодействия зависимости от американского СПГ. Честно, я слушаю европейских лидеров и думаю, там действительно перевелись серьезные люди? Хорошо, они в свое время стали отказываться от атомной энергетики и от угля. Сейчас они хотят блокировать российский и американский СПГ. На чем собираются выстраивать развитие своей экономики? Элементарно, чем они собираются обогреваться?"