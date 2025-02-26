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Генассамблея ООН одобрила резолюцию России к 80-летию окончания Второй мировой войны
Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную Россией резолюцию по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает газета "Известия".
Резолюция о 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, в частности, предполагает проведение торжественного заседания в память о жертвах с 2025 года и впоследствии каждые пять лет.
Проект подготовила Россия в соавторстве с десятками государств, в том числе Беларусью, Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Сербией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, КНДР и Ираном.
Соответствующий документ был принят консенсусом.
Резолюция также подразумевает ежегодное торжественное празднование 8 и 9 мая всеми государствами-членами, организациями системы ООН, неправительственными организациями и частными лицами как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.