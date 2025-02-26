Генассамблея ООН одобрила резолюцию России к 80-летию окончания Второй мировой войны

Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную Россией резолюцию по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает газета "Известия".

Резолюция о 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, в частности, предполагает проведение торжественного заседания в память о жертвах с 2025 года и впоследствии каждые пять лет.

Проект подготовила Россия в соавторстве с десятками государств, в том числе Беларусью, Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Сербией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, КНДР и Ираном.

Соответствующий документ был принят консенсусом.