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Гендир МАГАТЭ рассматривает возможность выдвижения на должность Генсека ООН
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что рассматривает вариант выдвижения на пост Генерального секретаря ООН своей кандидатуры. Об сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.
"Процесс выбора преемника Антониу Гутерриша еще не начался. Процесс начнется в конце года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи ООН будет призыв к подаче заявок. Я рассматриваю эту возможность, я рассматриваю ее серьезно", - сказал Рафаэль Гросси.
Второй пятилетний срок нынешнего Генсека ООН Гутерриша во главе международной организации завершится 31 декабря 2026 года. Гросси же занимает пост гендиректора МАГАТЭ с 2019 года.