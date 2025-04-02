Гендир МАГАТЭ рассматривает возможность выдвижения на должность Генсека ООН

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что рассматривает вариант выдвижения на пост Генерального секретаря ООН своей кандидатуры. Об сообщает БЕЛТА , ссылаясь на источник.

"Процесс выбора преемника Антониу Гутерриша еще не начался. Процесс начнется в конце года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи ООН будет призыв к подаче заявок. Я рассматриваю эту возможность, я рассматриваю ее серьезно", - сказал Рафаэль Гросси.