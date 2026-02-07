Генерал Алексеев пришел в себя, киллеры задержаны

Покушение на него было совершено 6 февраля. Высокопоставленный сотрудник ГРУ России был тяжело ранен тремя выстрелами прямо у лифта, возле дверей собственной квартиры. Генерал Алексеев остался жив. Ему сделали несколько операций, а 7 февраля, как стало известно, он пришел в сознание, его жизни больше ничего не угрожает.

Преступники успели покинуть Россию, однако после ареста в Дубае их уже в ближайшие часы доставят на допрос в Москву. Известно, что задержать удалось не только самого стрелка, но и его сообщника. По предварительным данным, они оба действовали по заданию украинских спецслужб.