Генерал-майор бундесвера Фройдинг призвал ударить по России

"Можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских вооруженных сил вообще не раскрывался. Для этого первоначально следует проводить собственные наступательные операций против авиации противника, то есть нанесение упреждающих ударов по авиации и аэродромам дальнобойными средствами воздушной войны еще до того, как они будут применены. Сюда же относятся и удары по объектам оборонной промышленности", - заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг.