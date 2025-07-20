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Генерал-майор бундесвера Фройдинг призвал ударить по России
ФРГ продолжает свою агрессивную риторику. Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг призвал бомбить аэродромы и критическую инфраструктуру России.
"Можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских вооруженных сил вообще не раскрывался. Для этого первоначально следует проводить собственные наступательные операций против авиации противника, то есть нанесение упреждающих ударов по авиации и аэродромам дальнобойными средствами воздушной войны еще до того, как они будут применены. Сюда же относятся и удары по объектам оборонной промышленности", - заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг.
Ранее, на прошлой неделе, немецкий военный уже высказывался о потребностях Украины в вооружении. Он подчеркнул, что для успешного противодействия Киеву необходимы ракетные системы, способные поражать объекты в глубине российской территории, такие как склады, командные пункты, аэродромы и самолеты. Фройдинг также сообщил, что Германия намерена выделить финансовую помощь для закупки таких вооружений.