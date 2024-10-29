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General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Некачественная американская продукция попала на рынки. Из-за неисправности в коробке передач, повышающей риск аварии, корпорация General Motors готовится отозвать почти 462 тыс. автомобилей. Об этом сообщает агентство Reuters.
Авторы публикации ссылаются на данные Нацуправления дорожной безопасности США. Уточняется, что отзывать с американского рынка будут автомобили Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, Cadillac Escalade 2020-2022 модельных годов, а также некоторые другие.
Тех, кто успел приобрести машины с неисправными деталями, просят обратиться к официальным дилерам General Motors для замены деталей на новые.
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