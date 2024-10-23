Генпрокурор Украины покинул пост на фоне переполоха с фальшивыми инвалидностями чиновников

Очередной коррупционный скандал в Украине. Генпрокурор страны покинул пост на фоне переполоха с фальшивыми инвалидностями чиновников. Следом уволено руководство центральной медико-социальной экспертной комиссии и профильного департамента Минздрава.

Напомним, ранее в Верховной раде сообщили, что 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно оформили себе инвалидность. Позже в отставку был оправлен глава областной прокуратуры. Впрочем, с фиктивными инвалидами могут поступить еще жестче - им светит уголовная ответственность.

Помимо лжеинвалидов у Украины есть еще одна проблема - гораздо более серьезная. По информации ООН, страна потеряла четверть населения после начала войны - оно сократилось на 10 миллионов человек.