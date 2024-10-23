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Генпрокурор Украины покинул пост на фоне переполоха с фальшивыми инвалидностями чиновников
Очередной коррупционный скандал в Украине. Генпрокурор страны покинул пост на фоне переполоха с фальшивыми инвалидностями чиновников. Следом уволено руководство центральной медико-социальной экспертной комиссии и профильного департамента Минздрава.
Напомним, ранее в Верховной раде сообщили, что 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно оформили себе инвалидность. Позже в отставку был оправлен глава областной прокуратуры. Впрочем, с фиктивными инвалидами могут поступить еще жестче - им светит уголовная ответственность.
Помимо лжеинвалидов у Украины есть еще одна проблема - гораздо более серьезная. По информации ООН, страна потеряла четверть населения после начала войны - оно сократилось на 10 миллионов человек.
Отмечается, что это произошло из-за оттока беженцев, падения рождаемости и гибели людей. Наибольшая доля сокращения приходится на переселенцев - 6 млн 700 тыс. украинцев живут за границей, в основном в Европе.
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