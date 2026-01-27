3.74 BYN
2.84 BYN
3.34 BYN
Генсек НАТО: Европа не сможет защитить себя без США
НАТО без США слаб. Генсек альянса заявил CNN, что Европа не сможет защитить себя без Соединенных Штатов. Другое мнение на этот счет Рютте считает бесплодными мечтаниями.
С ним согласны эксперты издания The Wall Street Journal. Газета сообщает, что на создание НАТО без американцев Европе потребуется более 1 трлн долларов. Страны Старого Света нарастили производство оружия и продолжают инвестировать в эту сферу значительные средства, однако ресурсов, чтобы обойтись без Штатов в сфере обороны, категорически не хватает.
У ЕС сохраняются серьезные проблемы в создании собственных истребителей, дальнобойных ракет, систем ПВО и в организации спутниковой разведки. Отставание в высоких технологиях делает невозможным замещение американского ресурса и военной инфраструктуры.