НАТО без США слаб. Генсек альянса заявил CNN, что Европа не сможет защитить себя без Соединенных Штатов. Другое мнение на этот счет Рютте считает бесплодными мечтаниями.

С ним согласны эксперты издания The Wall Street Journal. Газета сообщает, что на создание НАТО без американцев Европе потребуется более 1 трлн долларов. Страны Старого Света нарастили производство оружия и продолжают инвестировать в эту сферу значительные средства, однако ресурсов, чтобы обойтись без Штатов в сфере обороны, категорически не хватает.