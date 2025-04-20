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Генсек СНГ передал фонду Алексея Талая монеты для проекта "Живая память благодарных поколений"
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев 23 апреля 2025 года в московском отделении Исполнительного комитета Содружества торжественно передал паралимпийцу, директору благотворительного фонда Алексею Талаю монеты, собранные сотрудниками Исполнительного комитета СНГ и дипломатами государств Содружества, для проекта "Живая память благодарных поколений". Об этом сообщает eccis.org.
Несколько лет назад Алексей Талай выступил с инициативой установки памятника, в сплав которого добавят вышедшие из обращения советские монеты, принести которые могут все желающие. Первая такая скульптура появилась в Минске в 2022 году, вторая - в Брестской крепости в 2024 году.
Миссией проекта, по словам его организаторов, является создание символа, объединяющего прошлые, нынешние и будущие поколения братских народов, показав миру их единство. Свою лепту в создание памятника может внести каждый. Поэтому проект можно назвать общенародным. "Мы гордимся этим памятником и этим проектом", - подчеркнул Алексей Талай, выступая на торжественной церемонии передачи монет в московском отделении Исполкома СНГ.
Ранее проект поддержали, передав монеты от себя и своих семей, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Сергей Лебедев поблагодарил всех, кто принял участие в сборе монет, и отметил, что в СНГ помнят подвиг народов стран Содружества, которые вместе смогли победить фашизм.
"Лично у меня дома хранились памятные советские монеты, нынешние российские монеты, в том числе приуроченные к юбилейным датам, украинские монеты, которые сохранились у меня после поездок на Украину. Ну и после каждой поездки в страны СНГ у меня оставались запасы монет стран Содружества. Все, что у меня было, я собрал и передал в фонд Алексея Талая. Эта инициатива очень благородная. Я благодарен всем, кто принял участие в сборе монет. И можно сказать, что при помощи представителей всех стран СНГ нам удалось собрать значительное количество этих денежных знаков, символизирующих наше единство, - подчеркнул генеральный секретарь СНГ.
На встрече присутствовали заместители генерального секретаря, руководители департаментов Исполнительного комитета СНГ, дипломаты государств Содружества, сотрудники фонда Алексея Талая, представители молодежи и средств массовой информации.
Монеты, переданные 23 апреля, войдут в элемент всенародного памятника, который установят на Поклонной горе в Москве в мае нынешнего года.
Также Алексей Талай рассчитывает, что проект будет продолжен, и следующий монумент может быть установлен в одной из стран СНГ. "Кто знает. Может быть следующий памятник установим в одной из стран Содружества", - сказал он.