Генсек СНГ передал фонду Алексея Талая монеты для проекта "Живая память благодарных поколений"

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Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев 23 апреля 2025 года в московском отделении Исполнительного комитета Содружества торжественно передал паралимпийцу, директору благотворительного фонда Алексею Талаю монеты, собранные сотрудниками Исполнительного комитета СНГ и дипломатами государств Содружества, для проекта "Живая память благодарных поколений". Об этом сообщает eccis.org.

Несколько лет назад Алексей Талай выступил с инициативой установки памятника, в сплав которого добавят вышедшие из обращения советские монеты, принести которые могут все желающие. Первая такая скульптура появилась в Минске в 2022 году, вторая - в Брестской крепости в 2024 году.

Миссией проекта, по словам его организаторов, является создание символа, объединяющего прошлые, нынешние и будущие поколения братских народов, показав миру их единство. Свою лепту в создание памятника может внести каждый. Поэтому проект можно назвать общенародным. "Мы гордимся этим памятником и этим проектом", - подчеркнул Алексей Талай, выступая на торжественной церемонии передачи монет в московском отделении Исполкома СНГ.

Ранее проект поддержали, передав монеты от себя и своих семей, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Сергей Лебедев поблагодарил всех, кто принял участие в сборе монет, и отметил, что в СНГ помнят подвиг народов стран Содружества, которые вместе смогли победить фашизм.

"Лично у меня дома хранились памятные советские монеты, нынешние российские монеты, в том числе приуроченные к юбилейным датам, украинские монеты, которые сохранились у меня после поездок на Украину. Ну и после каждой поездки в страны СНГ у меня оставались запасы монет стран Содружества. Все, что у меня было, я собрал и передал в фонд Алексея Талая. Эта инициатива очень благородная. Я благодарен всем, кто принял участие в сборе монет. И можно сказать, что при помощи представителей всех стран СНГ нам удалось собрать значительное количество этих денежных знаков, символизирующих наше единство, - подчеркнул генеральный секретарь СНГ.

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e489f20-9951-44db-8dbb-f9d735ef19bf/conversions/dd8e4d92-fa98-40e6-aa29-90c23d929425-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e489f20-9951-44db-8dbb-f9d735ef19bf/conversions/dd8e4d92-fa98-40e6-aa29-90c23d929425-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e489f20-9951-44db-8dbb-f9d735ef19bf/conversions/dd8e4d92-fa98-40e6-aa29-90c23d929425-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e489f20-9951-44db-8dbb-f9d735ef19bf/conversions/dd8e4d92-fa98-40e6-aa29-90c23d929425-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

На встрече присутствовали заместители генерального секретаря, руководители департаментов Исполнительного комитета СНГ, дипломаты государств Содружества, сотрудники фонда Алексея Талая, представители молодежи и средств массовой информации.

Монеты, переданные 23 апреля, войдут в элемент всенародного памятника, который установят на Поклонной горе в Москве в мае нынешнего года.