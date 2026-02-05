3.73 BYN
Германии не хватает 80 тыс. солдат для выполнения обязательств перед НАТО
Автор:Редакция news.by
Германии не хватает 80 тыс. солдат для выполнения обязательств перед НАТО. Правительство вынуждено привлекать в армию подростков. Теперь школьникам с 15 лет предлагают провести в армейском лагере несколько дней.
Однако военного энтузиазма у молодежи не наблюдается. В опросах немецкие юноши признаются, что не представляют себя с оружием в руках.
Бундесвер намерен нарастить личный состав с текущих 183 тыс. до 260 тыс. человек к 2035 году и получить 200 тыс. резервистов. В стране уже вернули элементы обязательного призыва для 18-летних.