Германии не хватает 80 тыс. солдат для выполнения обязательств перед НАТО

Германии не хватает 80 тыс. солдат для выполнения обязательств перед НАТО. Правительство вынуждено привлекать в армию подростков. Теперь школьникам с 15 лет предлагают провести в армейском лагере несколько дней.

Однако военного энтузиазма у молодежи не наблюдается. В опросах немецкие юноши признаются, что не представляют себя с оружием в руках.

Бундесвер намерен нарастить личный состав с текущих 183 тыс. до 260 тыс. человек к 2035 году и получить 200 тыс. резервистов. В стране уже вернули элементы обязательного призыва для 18-летних.

В миреЕвропа

ГерманияНАТОармия