Германии не хватает 80 тыс. солдат для выполнения обязательств перед НАТО. Правительство вынуждено привлекать в армию подростков. Теперь школьникам с 15 лет предлагают провести в армейском лагере несколько дней.

Однако военного энтузиазма у молодежи не наблюдается. В опросах немецкие юноши признаются, что не представляют себя с оружием в руках.