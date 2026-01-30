Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Германия и Дания создадут энергоузел в Балтийском море

Германия и Дания подписали соглашение о строительстве крупного энергетического узла на острове в Балтийском море. Проект позиционируют как стратегический шаг для усиления энергобезопасности Северной Европы и ускорения отказа от ископаемого топлива.

Энергоузел будет принимать электричество от офшорных ветропарков и направлять его в Германию и Данию. Расходы на строительство и обслуживание страны разделят поровну.

Инициатива является продолжением более широкого зеленого курса ЕС, где ранее девять стран объявили о планах вложить миллиарды евро в развитие морской ветроэнергетики к 2030 году.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ГерманияДания