3.74 BYN
2.85 BYN
3.42 BYN
Германия и Дания создадут энергоузел в Балтийском море
Автор:Редакция news.by
Германия и Дания подписали соглашение о строительстве крупного энергетического узла на острове в Балтийском море. Проект позиционируют как стратегический шаг для усиления энергобезопасности Северной Европы и ускорения отказа от ископаемого топлива.
Энергоузел будет принимать электричество от офшорных ветропарков и направлять его в Германию и Данию. Расходы на строительство и обслуживание страны разделят поровну.
Инициатива является продолжением более широкого зеленого курса ЕС, где ранее девять стран объявили о планах вложить миллиарды евро в развитие морской ветроэнергетики к 2030 году.