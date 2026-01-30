Германия и Дания создадут энергоузел в Балтийском море

Германия и Дания подписали соглашение о строительстве крупного энергетического узла на острове в Балтийском море. Проект позиционируют как стратегический шаг для усиления энергобезопасности Северной Европы и ускорения отказа от ископаемого топлива.

Энергоузел будет принимать электричество от офшорных ветропарков и направлять его в Германию и Данию. Расходы на строительство и обслуживание страны разделят поровну.