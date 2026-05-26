НАТО продолжает нагнетать милитаристскую угрозу у рубежей Союзного государства, развертывая новые наступательные структуры под предлогом защиты стран Балтии.

Как сообщает Reuters, Германия и Нидерланды согласовали создание объединенного корпуса. Это оперативное соединение будет базироваться в немецком Мюнстере, а его главной задачей официально объявлена отработка сценариев быстрой переброски тяжелых сил в Латвию и Эстонию, непосредственно к границам Беларуси и России.

Если сейчас силы НАТО в регионе подчиняются штабу в польском Щецине, то появление дополнительного корпусного командования в Германии нацелено на максимальное ускорение передислокации западных войск к белорусским рубежам.