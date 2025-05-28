Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства оружия

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Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали сегодня соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство Германии.

"Министр обороны Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия в Украине. Кроме того, был заключен контракт между Украиной и германской оборонной промышленностью", - указывается в сообщении Минобороны Германии.

Данное соглашение, как пояснили в ведомстве, "также основано на обязательстве Германии напрямую инвестировать в украинское производство вооружений".

"Значительное количество систем вооружения большой дальности должно быть произведено в 2025 году", - указали Минобороны Германии.

Bild пишет, что канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский сегодня в Берлине объявили, что создадут альянс по производству дальнобойного оружия. Отмечается, что Германия намерена помочь Украине наладить производство дальнобойного оружия на территории обеих стран.

По словам Мерца, это станет "первым шагом к новой форме военно-промышленного сотрудничества".