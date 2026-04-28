Германия наращивает расходы на оборону, но теряет доверие инвесторов

За год Германия инвестировала на нужды министерства обороны 97 млрд евро, что на 24 % выше прошлогоднего показателя. В мировом рейтинге ФРГ поднялась на четвертую строчку по расходам на оборонку.



Аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира отмечают, что поводом служит уже не только воспринимаемая угроза со стороны России, но и растущее отсутствие интереса США к НАТО.