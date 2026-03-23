Германия осталась без яиц накануне Пасхи

Острый дефицит яиц накануне Пасхи Германии. Это связано со вспышкой болезни среди несушек и сокращением импорта из стран ЕС. В крупных городах продавцы завысили цены на остатки почти в три раза: за десяток - 8 евро. На фоне существенного подорожания жители едут в пригород, чтобы купить яйца у фермеров.