Германия осталась без яиц накануне Пасхи

Острый дефицит яиц накануне Пасхи Германии. Это связано со вспышкой болезни среди несушек и сокращением импорта из стран ЕС. В крупных городах продавцы завысили цены на остатки почти в три раза: за десяток - 8 евро. На фоне существенного подорожания жители едут в пригород, чтобы купить яйца у фермеров.

А вот яйца из Украины, активно продающиеся в ЕС, как выяснилось, содержат остаточные следы антибиотиков, которые запрещены в сельском хозяйстве Евросоюза с середины 1990-х. Система зафиксировала 14 сообщений о проблемах. Однако, скорее всего, реальная цифра еще выше.

