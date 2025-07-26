Германия передала Украине три системы Patriot

Германия уже передала Киеву три зенитных ракетных комплекса Patriot и обсуждает с США дальнейшие поставки и восполнение своих арсеналов. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

Как сообщает издание, помимо ЗРК инициатива США по поставкам оружия на Украину за счет Европы может включать отправку радиолокационных станций, комплексов радиоэлектронной борьбы, дронов-перехватчиков и артиллерии.

Присоединяется к закупке Patriot для ВСУ Литва. Вильнюс выделит 30 млн евро, заявила глава литовского военного ведомства Довиле Шакалене.