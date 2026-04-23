Германия планирует создать сильнейшую армию Европы к 2039 году

Германия планирует на ближайшие 15 лет масштабное усиление армии по численности, структуре и подготовке.

Минобороны страны опубликовало долгосрочную стратегию развития Вооруженных сил под названием "Ответственность за Европу". План включает рост численности армии до 460 тыс. человек в строю и резерве. Министр обороны Борис Писториус назвал этот курс историческим поворотным моментом.

В стратегии отдельно указано, что Россия рассматривается как главная угроза. При этом детали возможных сценариев конфликта с НАТО не раскрываются.