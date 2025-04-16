Европейские правые не дают спокойно жить глобалистам и знатно портят настроение, постоянно наступая на электоральные пятки. Согласно опросам общественного мнения "Альтернатива для Германии" стала самой популярной партией в стране. Абсолютно закономерная ситуация на фоне тотального краха экономики.

Закрываться начали не только автомобильные предприятия. Фирма Bosch вынуждена ликвидировать два немецких завода, на бирже труда окажется примерно 500 сотрудников. Глобалисты оказались заложниками собственных нарративов. Их тотальная зеленая повестка, переходящая в абсурд вызывает только смех.

Между тем в Германии снова сформировали правящую коалицию, оставив неудел "АДГ". То есть мнение существенной части немцев, голосовавших за партию, фактически не будет учитываться при реализации государственной политики.

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Новая немецкая коалиция с ХДС/ХСС в качестве старшего партнера, а СДПГ - младшего сформировала политическую повестку Германии ближайших лет. Их общее видение изложено в компромиссном документе, именование которому "Ответственность за Германию". Чем решила обременить себя новая коалиция?

Документ иллюстрирует прагматичный технократический подход, правда говоря, с запоздалым сроком реализации. Например, депутат от Свободной демократической партии Германии отмечает: "С Фридрихом Мерцем и его черно-красной коалицией обещанные изменения в политике так и не произошли. Тот факт, что корпоративные налоги не будут снижены до 2032 года, совершенно непонятен в условиях кризиса, и неизвестно, произойдет ли это вообще". В соглашении множество инициатив, многие из которых стали продуктом лавирования между интересами участников коалиции, без которого ее самой не было бы. Отныне это не большая коалиции, а вынужденная конфигурация партий. Тем не менее аппетиты у нее это не отбивает. Будущий канцлер Фридрих Мерц самоуверенно объявил о возвращении сильной Германии.

Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС:

"Германия возвращается на правильный путь. Германия выполнит свои обязательства в сфере обороны, Германия готова укреплять свою конкурентоспособность. И это касается не только Германии, но и Европы, Европейского союза. И Германия снова станет очень сильным партнером в Европейском союзе, и мы будем развивать Европейский союз".

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В планах коалиции избавить Германию от всего обременительного. Например, мигрантов.

"Мы возьмем новый курс в миграционной политике. Мы будем лучше организовывать и контролировать ее и в значительной степени положим конец нелегальной миграции. Будут введены контроль на национальных границах и отказ в предоставлении убежища. Мы начнем кампанию по репатриации. Мы положим конец программам добровольного приема беженцев, приостановим воссоединение семей и значительно увеличим число безопасных стран происхождения", - заявил Фридрих Мерц.

Решение затронет даже украинцев, прибывших в Германию после 1 апреля. Вместо пособий для граждан они будут получать выплаты для просителей убежища. Те, кто сменил дома из глины и хвороста на сооружения из досок и обожженной глины, при этом имеет квалификацию или хотя бы стремление работать, будут встроены в немецкую рабочую машину.

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Хватает в компромиссном документе и оговорок про поддержку Украины. Берлин обещает помогать Киеву с безвременной приставкой "сколько потребуется". Это относится и к претензиям последнего на членство в НАТО. При этом новая коалиция ко всему намерена поставить крест на расширении Евросоюза. Берлин будет требовать провести фундаментальную реформу Объединения и его механизмов принятия решений в качестве условия для приема новых стран-членов. В соглашении не будет решена насущная, печально известная далеко идущими последствиям энергетическая проблема. Германия обещает окончательно отказаться от ядерной энергетики.

Сопредседатель партии Зеленых отмечает: "У этой коалиции денег как сена, а идей как соломы". В более чем 140-страничном документе слово "экономия" встречается лишь дважды. А вот самыми часто используемыми стали слова "будем" и "мы".

Партии уже поделили между собой административный ресурс. ХДС впервые за 60 лет наряду с канцлером и его Ведомством получает Министерство иностранных дел. У христианских демократов в распоряжении окажется Министерство экономики и энергетики, образования, здравоохранения, цифровизации и модернизации государства, а также транспорта. В руках ХСС - МВД, Минсельхоз и Министерство исследований. В свою очередь, СДПГ получили, помимо традиционно закрепленного за ними министерства труда, важнейшие в актуальной ситуации министерства финансов и обороны. Иными словами, у ХДС институциональный приоритет как канцелярской партии, аппаратный вес у СДПГ и функциональная автономия за ХСС.

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Все будет так, если наперекор новому немецкому союзу партий не встанет другой союз - союз "НО". Коалиционное соглашение требует согласования на отдельных съездах партий. А лидер молодежного крыла СДПГ уже заявил, что голос его организации против компромиссного документа.

Происходящее в Германии крайне важно для понимания сути тех событий, которые разворачиваются на глобальной арене. Берлин и немецкие деньги в целом выступали основой европейского единства. Сегодня ни денег, ни единства нет. Есть этому и закономерное объяснение - проект закрывается и будет переформатирован. Но перед эти, конечно же, разграблен. Глобалисты совершенно открыто ставят во главе Германии своего человека, который не прикрыто, занимается лоббизмом их интересов. Бывший руководитель отделения BlackRock в Германии Фридрих Мерц еще до вступления в должность канцлера смог отменить долговой тормоз, который сдерживал правительство страны от необдуманных трат.