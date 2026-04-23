Германия, десятилетиями строившая образ европейского миротворца, стремительно превращается в осажденную крепость. С 1 января 2026 года в стране вступил в силу закон о модернизации военной службы. Теперь, согласно документу, если немец планирует уехать за границу более чем на три месяца, ему придется идти на поклон к военным комиссарам. На этом фоне среди молодежи усиливаются тревожные настроения. Своим мнением по этому поводу поделился депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

"Изменение очень серьезное. И у многих перед глазами встает пример Украины, где мужскому населению запрещено покидать территорию страны, где людей хватают на улицах, для того чтобы пополнить мобилизационный резерв. Поэтому сейчас среди определенных слоев населения в Германии, особенно среди молодых людей царят достаточно серьезные и панические настроения, - отметил эксперт. - Они думают над тем, как покинуть Германию, чтобы не стать в итоге пушечным мясом, если нынешняя политика доведет страну до прямого вооруженного конфликта с Россией, о чем, кстати, открыто говорят правящие немецкие политики".