Попытки правительства Германии латать дыры в бюджете за счет новых долгов ведут к банкротству. По мнению экспертов, руководство страны с кризисом не справляется, что провоцирует протесты населения.

В обществе нет консенсуса: пенсионеры требуют заслуженных выплат, а молодые люди отказываются оплачивать долги по счетам и кредитам.

Евгений Шмидт, депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

"В Германии растет доля населения, живущего за чертой бедности - тех, кто получает доплаты от государства или полностью зависит от социального пособия. Это создает серьезную нагрузку на бюджет, связанную в том числе с массовой миграцией. Не секрет, что много в Германию через границу проникает граждан иностранных государств, которые хотели бы паразитировать на немецкой социальной системе, выплаты в которой пока еще довольно-таки высоки по сравнению с другими странами. Все это является огромной финансовой нагрузкой на бюджет Германии".