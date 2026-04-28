Германия приближается к краху: долги, миграция и разлад в обществе
Попытки правительства Германии латать дыры в бюджете за счет новых долгов ведут к банкротству. По мнению экспертов, руководство страны с кризисом не справляется, что провоцирует протесты населения.
В обществе нет консенсуса: пенсионеры требуют заслуженных выплат, а молодые люди отказываются оплачивать долги по счетам и кредитам.
Евгений Шмидт, депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии":
"В Германии растет доля населения, живущего за чертой бедности - тех, кто получает доплаты от государства или полностью зависит от социального пособия. Это создает серьезную нагрузку на бюджет, связанную в том числе с массовой миграцией. Не секрет, что много в Германию через границу проникает граждан иностранных государств, которые хотели бы паразитировать на немецкой социальной системе, выплаты в которой пока еще довольно-таки высоки по сравнению с другими странами. Все это является огромной финансовой нагрузкой на бюджет Германии".
Депутат уточнил, что почти половина получателей социального пособия как раз-таки являются иностранцами. Это сирийцы, иракцы и огромное количество украинцев, которые приезжают, якобы сбежав от военных действий, но, по сути, постоянно ездят в ту страну, из которой они сбежали в отпуск. У них там осталось жилье, какие-то средства. То есть люди используют социальную систему, в которую они не внесли вообще никакого вклада, именно просто для того, чтобы получить некий дополнительный доход для себя лично.