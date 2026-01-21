3.72 BYN
Германия пытается избавить вокзалы от грязи и криминала
Немецкая точность и порядок остались в прошлом: главные вокзалы крупнейшей экономики Евросоюза захлестнула волна антисанитарии и криминала.
Руководство крупнейшего железнодорожного оператора Deutsche Bahn вынуждено в экстренном порядке выделять 50 млн евро на элементарную чистку перронов и охрану. В списках "проблемных зон" - Берлин, Гамбург, Мангейм. Там вместо комфортных поездок пассажиры все чаще сталкиваются с мусором и угрозами безопасности.
Масштабы бедствия впечатляют: в 2026 году "генеральную уборку" или реконструкцию обещают провести на 1,5 тыс. станций - это вдвое больше, чем годом ранее.
Общественные места также необходимо снабдить дополнительными камерами наблюдения. При этом в немецкой партии "Зеленых" заявили, что выделенных властями на эти цели средств не хватит даже на косметический ремонт вокзалов.