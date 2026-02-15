Бундесвер собирается закупить новые ударные дроны стоимостью более 500 млн евро. Сделка должна была стать рядовой, но обернулась скандалом.



Сообщается, что крупным инвестором одной из берлинских фирм, с которой должно быть заключено соглашение о закупках, является близкий к Трампу миллиардер. Немецкие оппозиционные политики возмущены решением властей. Они обвиняют Берлин в подрыве независимости ФРГ от США.