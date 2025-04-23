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Германия вводит постоянный пограничный контроль на границах с Польшей, Австрией и Францией
Германия вводит постоянный пограничный контроль с Польшей, Австрией и Францией.
Ужесточение мер анонсировал будущий глава МВД Александр Добриндт. Новые правила вступят в силу 6 мая, когда будет утвержден состав нового Кабмина. При этом политик сообщил, что соответствующие решения готовятся как на национальном уровне, так и на уровне ЕС. Подробности приводит газета Bild: к охране границы привлекут еще несколько тысяч сотрудников.
Ранее на границах Германии вводился выборочный паспортный контроль, теперь же он станет постоянным.
Посольство Польши в Берлине заранее выразило свое недовольство. Там заявили, что даже выборочный контроль создает серьезные проблемы для приграничного движения и нарушает функционирование внутреннего рынка ЕС. При этом от самой Варшавы польские бизнесмены безуспешно добиваются открытия погранпереходов и восстановления связей с Беларусью. Но, как известно, это другое.