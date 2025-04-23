Германия вводит постоянный пограничный контроль на границах с Польшей, Австрией и Францией

Германия вводит постоянный пограничный контроль с Польшей, Австрией и Францией.

Ужесточение мер анонсировал будущий глава МВД Александр Добриндт. Новые правила вступят в силу 6 мая, когда будет утвержден состав нового Кабмина. При этом политик сообщил, что соответствующие решения готовятся как на национальном уровне, так и на уровне ЕС. Подробности приводит газета Bild: к охране границы привлекут еще несколько тысяч сотрудников.

Ранее на границах Германии вводился выборочный паспортный контроль, теперь же он станет постоянным.