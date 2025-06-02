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Гейтс пообещал отдать Африке основную часть своего состояния

Гейтс пообещал отдать Африке основную часть своего состояния

Наибольшая часть состояния основателя компании Microsoft Билла Гейтса достанется Африке. Об этом он объявил в выступлении 2 июня в штаб-квартире Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе, пишет ТАСС.

"Недавно я пообещал, что мое богатство будет передано в течение следующих 20 лет, - приводит его слова местный новостной портал News 24. - Основная часть этого финансирования будет потрачена на помощь вам в решении проблем здесь, в Африке". Он добавил, что деньги поступят через благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Весной Гейтс сообщил, что к 2045 году этот фонд направит на финансирование различных проектов 200 млрд долларов.

На текущий день Гейтс занимает пятую позицию в списке самых богатых людей планеты. Его личное состояние достигает 175 млрд долларов.

Фото ТАСС

СШААфрика