Гейтс пообещал отдать Африке основную часть своего состояния

Наибольшая часть состояния основателя компании Microsoft Билла Гейтса достанется Африке. Об этом он объявил в выступлении 2 июня в штаб-квартире Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе, пишет ТАСС.

"Недавно я пообещал, что мое богатство будет передано в течение следующих 20 лет, - приводит его слова местный новостной портал News 24. - Основная часть этого финансирования будет потрачена на помощь вам в решении проблем здесь, в Африке". Он добавил, что деньги поступят через благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс.