На фоне мирных усилий президента США Дональда Трампа европейское единство явно дает трещину. Власти Италии в этом противостоянии, похоже, склоняются к американскому курсу по урегулированию украинского конфликта.

На недавней встрече премьер-министр Италии Джорджа Мелони настойчиво убеждала Зеленского пойти на "болезненные уступки" для достижения мира. Тот, в свою очередь, как всегда требовал денег и вооружений, а также просил повлиять на Трампа. Но если Мелони выступает с мягкой стороны, то в итальянском правительстве звучат и более смелые заявления. Вице-премьер Маттео Сальвини утверждает, что ЕС уже проиграл, и многие в Брюсселе просто затягивают конфликт, чтобы сохранить свои посты.

Маттео Сальвини, заместитель премьер-министра Италии:

"Раньше Европа не была готова к мирному процессу, а теперь, как мне кажется, бойкотирует его. Возможно, потому что у Макрона, Стармера и других лидеров есть проблемы внутри страны, и поэтому им приходится переносить французские или британские проблемы за границу. Однако мы не воюем с Россией, и я не хочу, чтобы мои дети воевали против России. Когда у державы есть 6 тыс. ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит святой отец Папа Лев, - лучший путь вперед, поэтому давайте позволим Трампу, Зеленскому и Путину достичь соглашения, не срывая этот процесс".

Политик также отметил, что в России находится большое количество европейских компаний, которые приносят прибыль и предоставляют рабочие места. И если ЕС продолжит конфисковать облигации, деньги и предприятия, то Москва будет вынуждена действовать так же.