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Глава Бразилии заявил, что повышение пошлин США провоцирует в мире стагнацию

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Фото: ТАСС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил мнение, что увеличение пошлин, которые ввели в США, наносят ущерб мировой экономике, а это, в свою очередь, приводит к стагнации и инфляции. Его слова приводит РИА Новости, ссылаясь на статью в газете Guardian.

10 июля на фоне объявления США о введении дополнительных пошлин на бразильские товары Лула заявил, что Бразилия введет взаимные пошлины на продукцию из Америки с 1 августа, если не удастся достичь договоренности по вопросу новых ограничений, объявленных Вашингтоном.

"Право сильного также угрожает многосторонней торговой системе. Огромные тарифы нарушают цепочки создания стоимости и ввергают мировую экономику в спираль высоких цен и стагнации", - говорится в публикации.

Также бразильский лидер отметил, что Всемирная торговая организация (ВТО) пребывает в кризисе и не помнит про дохийский раунд переговоров, который состоялся в 2001 году и затронул вопросы о правилах международной торговли.

Выступая на встрече глав МИД стран G20 в 2024 году, Лула заявил, что необходимо переосмыслить принципы функционирования международной торговой системы.

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