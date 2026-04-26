Глава Евросовета исключил ускоренное вступление Украины в ЕС
Путь Киева в Европейский союз не будет простым. Президент Евросовета Антониу Кошта исключает возможность ускоренного вступления Украины.
Как подчеркивает политик, процесс расширения базируется исключительно на заслугах страны и строгом выполнении критериев. Точные сроки интеграции остаются неопределенными, а ускоренное вступление - невозможным.
Киеву предстоит масштабная работа по реформированию законодательства, особенно учитывая размеры государства и текущую сложную ситуацию.
Политик отметил, что подобная позиция подтверждает приверженность ЕС стандартным процедурам расширения, и политические исключения в вопросах безопасности и экономики не предусматриваются.