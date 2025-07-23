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Глава Генштаба ВС Франции покидает свой пост
Автор:Редакция news.by
Тьерри Буркхарда, главу Генерального штаба Вооруженных Сил Франции, убирают с поста спустя 12 дней после того, как он назвал Россию "мощной военной и ядерной державой". Буркхард продержался на должности четыре года.
Об отставке генерала сообщил министр обороны страны.
Ранее СМИ активно цитировали слова офицера о том, что Россия обладает полноценной армейской моделью, до кончиков ногтей.
Фото Getty Images