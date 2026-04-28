Глава МАГАТЭ: миру грозит ядерная катастрофа

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с тревожным предупреждением. По его мнению, риск ядерной катастрофы сейчас как никогда высок и может поспорить с тем, который существовал в годы холодной войны.

Гросси напоминает, что война впервые за многие десятилетия вернулась не только на Ближний Восток, но и в Европу.

Предупреждение главы МАГАТЭ тем весомее, что он является самым вероятным будущим генеральным секретарем ООН: кандидатура Гросси устраивает все стороны, имеющие влияние в этом вопросе, и он вступит в должность, возможно, уже 1 января 2027 года.

Таким образом, предупреждение о риске ядерной войны звучит фактически из уст завтрашнего президента земного шара.